Mit 140 Pferden in eine grüne Zukunft

Besonders stolz bin ich allerdings auf das kleine Biotop in meinem Auto. Angefangen hat es mit einer Ameise, einer ziemlichen grossen, schwarzen. Der Hungrige Hugo, so nenne ich sie, wohnt seit bald zwei Monaten bei mir. Dass Ameisen ohne ihre Artgenossen nach einer Woche sterben, stört ihn wohl nicht. Jedenfalls scheint der Hungrige Hugo jeweils förmlich auf mich zu warten. Denn kaum bin ich eingestiegen, klettert er auf meinen Fuss, krabbelt aufwärts und beisst mich in die Wade, dieser kleine Racker.

Vor etwa zwei Wochen ist noch eine etwas kleinere Ameise eingezogen, die wie besessen die Brot- und Kekskrümel abtransportiert. Auf sie folgte eine Fliege, und schliesslich eine Spinne, die ich zwar nie sehe, deren Netz mich aber jeden Morgen aufs Neue überrascht. Während die Tierwelt also in der Glyphosat-verseuchten Natur elendig verreckt, habe ich in meinen Auto ein völlig intaktes Biosphärenreservat inklusive Nahrungskette.

An der Spitze dieser Nahrungskette befindet sich der Hornochse, der immer hinter dem Steuer sitzt. Hornochsen kommen zwar häufig vor in Autos, meiner ist aber ein besonders stattliches, gut aussehendes Exemplar. Äh Moment, Ochsen sind doch kastrierte Stiere, oder? Egal, dann kann er wenigstens keine CO2 verursachenden Kinder zeugen.

Thomas Bacher ist überzeugt davon, dass die Welt um ihn herum immer verrückter wird. Seinen Psychiater möchte er damit nicht belästigen, viel lieber schreibt er darüber.