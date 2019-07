Darf man Frauenfussball blöd finden?

Nun ist es nicht meine Absicht, auf dem Frauenfussball rumzuhacken. Frauen, die Fussball spielen wollen, sollen dies selbstverständlich uneingeschränkt tun können – ohne mit schrägen Blicken oder plumpen Vorurteilen konfrontiert zu werden. Und dass immer mehr Fussballvereine Frauenmannschaften ins Leben rufen und Infrastrukturen für Mädchen- und Frauenfussball schaffen, ist unzweifelhaft ein Fortschritt.

Trotzdem ist das unkritische Abfeiern fussballspielender Frauen, wie es bei der WM von Medien und Teilen der Öffentlichkeit praktiziert wurde, falsch. Denn die Lobeshymnen fördern die erwünschte Gleichstellung der Geschlechter eben nicht. Sie sind vielmehr ein Hinweis darauf, dass es mit dieser noch weit her ist.

«Besser-geht-es-nicht»-Schlagzeilen und kaum kritische Fernsehkommentare spiegeln die Realität im Frauenfussball nicht wahrheitsgetreu wider. Auch dort gibt es – wie bei den Männern – slapstickartige Spielszenen und Partien von unfassbar schlechtem Niveau. Wer dies nicht wahrhaben will, verhält sich nicht fortschrittlich, sondern erinnert an gönnerhafte Eltern, die ihre Kinder auch bei Missgeschicken loben. «Jööö, das macht ihr aber wirklich gut!»

Gleichstellung, sei es zwischen den Geschlechtern oder im Umgang mit Minderheiten, ist dann erreicht, wenn eine Sache als möglichst normal erachtet und auch so behandelt wird. Im Zusammenhang mit Frauenfussball bedeutet dies zum Beispiel, dass man diesen auch blöd finden können muss (wie den Männerfussball auch). Dass FCZ-Trainer Ludovic Magnin in einem Interview sagen können muss, dass er die Frauen-Fussball-WM nicht verfolgt hat – ohne dass er daraufhin vom Fragesteller gegrillt wird. Oder dass man an ein Frauen-Spitzenteam denselben kritischen Massstab anlegt, wie an die gerne gescholtenen Amateure des FC Uster.