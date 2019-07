Stoppt die Littering-Bünzlis!

Das Thema Littering ist hochemotional. Das zeigt sich nicht zuletzt an den Klick-Orgien, die Artikel über Abfallsünder, Plastik auf Badewiesen oder Fötzel auf Spielplätzen regelmässig nach sich ziehen. In den Kommentarspalten dominieren Empörung und Unverständnis. «Wer tut so etwas?!», wird gefragt. Oder: «Wie sieht es bei diesen Leuten wohl zu Hause aus?!»

Ich begebe mich also auf ein Minenfeld, wenn ich mich hier nicht am «Tatbestand» Littering an sich sondern vielmehr am selbstgerechten Zorn der Littering-Bünzlis und den kleinkarrierten Anti-Littering-Kampagnen abarbeite. Bevor Sie mir wegen diesem Blog-Beitrag zuhause auflauern oder mich mit wüsten Hassmails eindecken, erlaube ich mir deshalb folgenden Hinweis: Ich habe jüngst am Züri-Fäscht eine leere Pet-Flasche in der Handtasche einer Kollegin zwischengelagert und durch die halbe Stadt tragen lassen, um sie fachgerecht entsorgen zu können. Ich tauge also kaum als Feindbild für die Littering-Polizei.

Aber: Trotz vorhandenem Umweltbewusstsein gehen mir diese Anti-Littering-Kampagnen, die in Uster und anderswo in der Schweiz schrill und mit viel Pseudo-Originalität geführt werden, gewaltig auf den Sack. Zum einen, weil ich mit Erziehung per Plakatbotschaften generell Mühe habe. Historisch vorbelastete Beispiele gibt es genug, man denke nur an das bekannte Bild des Vodka-Verweigerers in der Sowjetunion der 1960er Jahre, mit dem der Homo Sovieticus zum regimegefälligen, sprich nüchternen Verhalten angehalten werden sollte.