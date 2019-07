Okay, jetzt ist endlich Schluss mit den Beleidigungen

Neulich schrieb ich einem Artikel folgenden Satz: «Die Dübendorfer bekommen neu eine separate Rechnung.» Das war natürlich nicht korrekt, denn auch die weiblichen Dübendorfer, also die Dübendorferinnen, bekommen neu eine separate Rechnung (was für eine Rechnung soll uns an dieser Stelle nicht kümmern). Also schrieb ich «Dübendorferinnen und Dübendorfer», denn ich weiss, dass Frauen nicht einfach mitgemeint, sondern auch explizit erwähnt werden wollen. Kann ich auch voll verstehen.

Doch dann beschlichen mich Zweifel. Was, wenn einige Dübendorferinnen beleidigt sein würden, weil sie zuerst genannt werden. So wie halt einige Frauen männliche Galanterie als unangenehm empfinden und nicht möchten, dass man ihnen in den Mantel hilft oder die Tür aufhält. Von der Gewichtung her wäre es zwar korrekt gewesen, die Dübendorferinnen zuerst zu erwähnen, denn der Frauenanteil ist in Dübendorf mit 50,4 Prozent leicht höher, aber das müsste man ja dann in jedem Artikel anmerken, was reichlich umständlich wäre.

Sind auch wirklich alle mitgemeint?

Also schrieb ich das unverfängliche «Dübendorfer*innen», machte mir aber sogleich Sorgen, dass ich mit dem Stern jemandes religiöse Gefühle verletzen könnte. Also schrieb ich «Dübendorfer_innen» und kurz darauf «Dübendorfer___innen», damit dazwischen wirklich genug Platz war für Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen, sich nicht festlegen können oder wollen oder asexuell sind. Und am Schluss noch ein Plus für alle, die sich davon noch nicht angesprochen fühlen, also «Dübendorfer___innen+»