Dann retten wir halt die Pinguine

Aber nicht genug. Er sagt, ich hätte einen Pinguin aus Stein in der Hand gehabt und das Ding mittig auf die Baustelle gestellt. Dann hätte ich nach einer Platte Schieferstein gegriffen und begonnen, diese zu raspeln und mit den Stücken den Pinguin zu füttern. Dabei sei das zuvor steinige und meinem Freund zufolge ziemlich entstellte Tier zum Leben erwacht.

Rettet die Pinguine!

Ich frage, wie der Traum zu Ende gegangen sei. Er neigt seinen Kopf hin und her, überlegt und sagt dann, ich sei wohl faktisch jetzt noch daran, den Pinguin zu füttern, worin ein gewisser Einfalts-Vorwurf mitschwingt. Aber ich bin ja auch ein Ötzi, der Traum ist also zumindest stringent. Er sei kurz darauf aufgewacht und überzeugt gewesen, dass da eine tiefere Bedeutung drinstecke. Ich sage spöttisch, ja, es gebe zweifellos irgendeine Pinguinart, die vom Aussterben bedroht sei und deren Rettung ich mich nun verschreiben müsse.

Und dann füge ich an, ich wolle seine Traumdeutung glaups lieber nicht unbedingt wissen. Das hat verschiedene Gründe. Insbesondere glaube ich nicht wirklich an bedeutsame Träume, das Unterbewusstsein oder gar göttliche Visionen im Schlaf – wobei ich natürlich nichts ausschliessen will, abgesehen von diesem Höhlenpingutraum. Aber eben. Heutzutage bringen Aussagen wie: «Ich will’s glaups lieber nicht unbedingt wissen», leider nichts mehr. So wenig wie distanzschaffende Töfflihelme.

David Kilchör bestreitet seinen Blog wie sein Leben: Ohne Plan, ohne Themenschwerpunkt. Dafür mit viel Vertrauen, dass es trotzdem gut kommt. Oder zumindest nicht im Desaster endet. Und wenn es doch im Desaster endet, macht er daraus seinen nächsten Blogeintrag.