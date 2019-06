Die Nacht, in der die Zahnpasta zum Problem wurde

Die heutige Klimajugend denkt ja, sie habe das Thema Umweltschutz erfunden. Stimmt natürlich nicht. Schon früher gabs grosse und mächtige Bewegungen, die sich für den Erhalt unserer schönen Erde einsetzten. Da war zum Beispiel diese schicksalsträchtige Nacht, an die ich mich noch ganz genau erinnern kann, was einigermassen erstaunlich ist, weil es a) wahnsinnig lang her ist (ich war ein Teenie und wohnte noch bei meinen Eltern) und b) hatte ich einige – sagen wir mal «bewusstseinsverändernde» – Substanzen intus, die dem Erinnerungsvermögen normalerweise nicht so zuträglich sind.

In jener Nacht kam ich also vom Ausgang nach Hause, und aufgekratzt wie ich war, wollte ich mir ausgiebig die Zähne putzen. Doch leider verfehlte die Zahnpasta die Zahnbürste – und landete im Lavabo. Ich musste etwas tun.

Die einfachste Variante wäre gewesen, die Zahnpasta abzuschlecken oder mit der Zahnbürste aus dem Lavabo zu entfernen und die Zähne zu putzen, so als wäre nichts gewesen. Doch in einer Lebensphase, in der man im Ausgang regelmässig und ganz fest davon überzeugt ist, dass Männer mit schwarzen Anzügen und dunklen Sonnenbrillen hinter einem her sind, ist man auch gegenüber möglicherweise bakterienverseuchten Lavabos nicht ganz so entspannt eingestellt – selbst wenn man in einem hygienisch einwandfrei geführten Haushalt lebt

Es zeichnete sich ab, dass das Zahnpasta-Problem nicht ganz ohne den Einsatz gewisser endlicher Ressourcen zu lösen war. Doch wie konnte ich mich möglichst umweltschonend verhalten? Ich setzte mich also erst einmal auf mein Bett und begann die verschiedenen Möglichkeiten durchzugehen.