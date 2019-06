Trendy gegen Pimmel-Partys

Das hat nicht mehr viel mit jenen überschaubaren feministischen Zirkeln zu tun, die sich früher in irgendeinem Nebenraum des soziologischen Seminars zusammenfanden, während sich die Gleichaltrigen für eine Studi-Party warm soffen. Das kommt irgendwie alles hipper daher, als jene Frauen, die jeweils am internationalen Frauentag am 8. März bei frostigen Temperaturen auf die Strasse gingen und – zumindest in früheren Jahren – oft weniger waren als 1000.

Protest, der nicht weh tut

Man kann das nun kleinlich oder gar elitär finden, dass ich mich einzig aufgrund der Form nicht an einem Solidaritätsaufruf beteiligen möchte, dessen Stossrichtung ich doch eigentlich teile. Und man kann zu Recht darauf hinweisen, dass ein wirkungsvoller Protest doch gerade breit abgestützt sein muss – das erfordert nun mal einen «anmächeligen» Auftritt. Mehr Instagram als Seminarraum eben.

Für mich überwiegt am Ende aber das Argument, dass ich mich nicht an einem Aufruf beteiligen möchte, der zwar irgendwie frech und subversiv daherkommt – der am Ende aber doch gratis ist. Es ist ein Protest, der nicht weh tut. Mehr noch: Diese Form des unverdächtigen Massenprotests mit Trendy-Faktor erlaubt es auch branchenbekannten Sexisten, das Gewand des Frauenförderers anzuziehen und sich unter jene einzureihen, die sich öffentlichkeitswirksam gegen das Patriarchat und «Sausage Partys» (auf Deutsch etwa so viel wie «Pimmel-Partys», also Anlässe, an denen nur Männer zugegen sind) aussprechen.

Vielleicht ist das aber alles auch zu weit hergeholt und es dringt in mir lediglich jener Elitarist durch, der sich alle vier Jahre auch an Fussball-WM's zu Wort meldet. Da rege ich mich als Freund des runden Leders jeweils auch darüber auf, wenn Krethi und Plethi in das Gewand jenes Fussballfanatikers schlüpfen, den sie die übrigen vier Jahre verachten. Doch Selbstzweifel hin oder her: Mein Solidaritätsbeitrag wird sich am 14. Juni darauf beschränken, meinen streikenden Kolleginnen im Büro den Rücken freizuhalten. Und vielleicht auf der Geschäftsterrasse einen lila Rauchtopf zu zünden – das wäre optisch ansprechend und hinterliesse hier und da doch ein leichtes Beissen und Kratzen, wie es sich für einen echten Protest gehört.