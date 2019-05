Mieses Essen verfolgt mich

Es ist leider so: Viele Menschen können nicht kochen. Und tun es trotzdem. Jeder kennt das, man ist froh, dass es überhaupt etwas zu essen gibt, also würgt man es runter, murmelt etwas, das wie Zustimmung klingen könnte, aber eigentlich nur der Kampf gegen Brechreiz ist. Und hält ansonsten den Mund. Denn, wie erwähnt: Hauptsache es gibt was. Und man möchte ja auch nicht unhöflich sein.

Leider führt dieses Verhalten bei den Koch-Analphabeten fälschlicherweise zur Annahme, ihr schändliches Tun werde allgemein geschätzt. Wahrscheinlich gibt es in jedem Bekanntenkreis einen Onkel Clemens, der so wahnsinnig stolz ist auf seine Salatsauce, an der er jeweils stundenlang rumtüftelt, bis sie so schmeckt wie die Billig-Tunke aus dem Supermarkt. Und an der Familienfeier sagen alle: Hmmm, Onkel Clemens, deine Salatsauce mal wieder...

Nussstängeli-Alarm!

Oder die Kollegin, die zum Besuch jeweils ihre Haselnussstängeli mitbringt. Der Hund freut sich immer wahnsinnig, denn er weiss: Wenn die Frau wieder weg ist, gibt es Happa-Happa. Hunde knacken Knochen und kommen deshalb sehr gut mit harten Backwaren zurecht. Und sie essen auch gerne Pferdescheisse, wenn sie welche finden, sind also wenig anspruchsvoll, was den Geschmack anbelangt. Blöd nur, dass die Kollegin nicht nur meint, ihre Haselnussstängeli seien eine Gaumenfreude, sondern auch, dass der Hund sie mag.