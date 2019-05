Mehr Oberland für Ueli Maurer!

Bei all den Debatten beziehungsweise Witzen über holprige Englischkenntnisse und unbeholfene Gänge über das weltpolitische Parkett trat die Diskussion über die Inhalte von Maurers Äusserungen in den Hintergrund. Dabei gebührt diesen ein besonderes Augenmerk.

So bezeichnete der Bundespräsident aus Hinwil Donald Trump als «sehr offen und konstruktiv». Dies sind zumindest gewagte Zuschreibungen. Denn die Sache mit der Offenheit passt irgendwie nicht so recht zu diesem US-Präsidenten, der Haiti und Teile Afrikas einst «shithole countries» (Dreckslöcher) genannt haben soll und der bekanntlich eine mehrere tausend Kilometer lange Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen will. Um diese Mauer zu ertrotzen, trug Trump übrigens massgeblich zur Lahmlegung des US-Kongresses bei – was die amerikanische Wirtschaft etwa sechs Milliarden Dollar kostete. Ob Ueli Maurer eine solche Vorgehensweise für «konstruktiv» hält?