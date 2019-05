Die Sache mit dem Tiefenlager

Man benötigt demnach ein Lager, das ein Weilchen nicht betreten wird. Mit reichlich Beton versiegelt, um ganz sicher zu gehen, dass da nicht einer zufällig reinstolpert, weil er blöderweise am falschen Ort ein Loch gegraben hat. Wieso ausgerechnet da jemand ein Loch graben soll? Und dann noch so ein tiefes? Keine Ahnung. Vielleicht ist es in 10‘000 oder 20‘000 Jahren todschick, tiefe Löcher zu graben, so ein Penis-Dings wie heute die Hochhäuser, einfach umgekehrt, weil die Frauen die Macht übernommen haben und auch mal zeigen wollen, was sie so alles drauf haben.

Vielleicht zwingt in einer fernen Zukunft die nicht mehr vorhandene Ozonschicht die Menschen in den (vermeintlich) strahlungsicheren Untergrund. Möglicherweise ist die Erdoberfläche auch viel zu heiss geworden, weil die Klimajugend sich doch noch entschieden hat, vom Velo auf den dicken BWM umzusteigen.

Eben, man weiss nicht mal ansatzweise, wie der 08/15-Typ in ein paar tausend Jahren so drauf ist. Würde man einen Bauer aus dem Jahr 1819 ins Hier und Heute holen, der hätte sicher ein paar Fragen. Wieso spielen die den ganzen Tag an diesen viereckigen Kästchen rum? Wieso trinken die Milch, die nicht aus der Kuh kommt? Wieso sind Frauen gleich gekleidet wie Männer? Und, verdammt nochmal, wieso hat dieser seltsame kleine Hund ein Mäntelchen an?