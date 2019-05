Mein Praktikum als Biene

Es ist ja schon interessant, wie so viel Arme-Leute-Essen von früher heute in einem neuen, hippen Kleid daherkommt und sich damit plötzlich eine Unmenge Geld verdienen lässt. Egal ob jede mögliche Art von Kohl oder langweilige Linsen – plötzlich sind sie der neuste Superfood schlechthin und die Oma rollt mit den Augen. Genauso bei den trendigen «Overnight-Oats». Schon mal davon gehört? Sind imfall super gesund, diese Oats. Und sind imfall einfach Haferflocken, die über Nacht in Milch oder sonstwas eingelegt wurden. Mega revolutionär, was all die Influencer da zum Zmorge essen.

Etwas, das mich an Zmorge und vergangene Zeiten erinnert, ist «Löwenzahnhonig». Meine Mutter behauptet zwar, wir hätten das nie gehabt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Brotaufstrich als Kind irgendwo einmal probiert und als wunderbar befunden habe. Doch in den Regalen gängiger Läden sah ich dieses Produkt nie. Dieser Trend steht uns also noch bevor. Wenn er da ist, denken Sie bitte an mich, an das Chrottepösche-Orakel.