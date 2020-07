Der Butterzopf – traditionell und herzhaft

Für jedes Wochenende stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Backstube in Steg im Tösstal rund 500 Butterzöpfe her – pro Tag. Kneten müssen sie den Teig nicht mehr selbst, da erhalten sie von Teigmaschinen Unterstützung. Doch vieles in der Herstellung bleibt Handarbeit. Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit entstehen aus den einzelnen Strängen perfekt geformte Zöpfe. Auch der Chef legt immer wieder gerne selbst Hand an.

Worauf kommt es an?

Der Teig für den Butterzopf bleibe zwar immer derselbe, «aber der grösste Zopf ist der beste», ist René Schweizer überzeugt. Gleich acht Stränge verschmelzen dafür kunstvoll zu einem prächtigen Zopf, bei der klassischen Variante sind es nur zwei.

Aber nicht nur das Flechten der Stränge ist eine Kunst. Damit der Zopf am Ende die richtige Konsistenz hat und auch ja nicht zu trocken wird, kommt es auf die richtige Zusammensetzung an. Weissmehl, frische Milch, Eier, etwas Salz, Zucker und Hefe gehören dazu – und natürlich die Butter. Der Bäcker aus dem Zürcher Oberland setzt dabei auf regionale Produkte. Sind die Zutaten einmal gemischt und ist der Teig geknetet, braucht es dann auch noch etwas Geduld. Denn erst wenn der Teig lange genug ruhen konnte, bekommt der Zopf seinen typischen feinen Buttergeschmack, der einen nur eines denken lässt: «Mmh!»