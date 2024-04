Schlägerei in der S3 löst Polizeieinsatz aus

Die S3 von Zürich nach Wetzikon legte am Montag gegen 22.20 Uhr vor dem Bahnhof Dietlikon einen ungeplanten Halt ein. Nach rund zehn Minuten fuhr der Zug zwar weiter, allerdings nur bis zum Bahnhof. Dort blieb er erneut stehen – und die Türen verschlossen.

Kurz darauf traf eine Polizeipatrouille am Bahnhof ein. Die ausgerückten Polizistinnen und Polizisten kontrollierten sämtliche Zugabteile und fragten die Passagiere, ob bei ihnen alles in Ordnung sei.

Als sie nach rund einer halben Stunde fertig waren, fuhr auf Gleis 1 bereits die nächste S3 Richtung Wetzikon ein. «Reisende Richtung Effretikon, Pfäffikon ZH, Wetzikon steigen in den Zug auf Gleis 1 um – Abfahrt in ein bis zwei Minuten», verlautete der Lokführer via Lautsprecher. Die betroffenen Passagiere rannten durch die Unterführung, um rechtzeitig ihren Anschluss zu erwischen. Über den Grund für den Polizeieinsatz konnten die meisten nur werweissen.