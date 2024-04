Nutztier in der Nähe des Tösstals gerissen

Da wieder vermehrt Wölfe im Kanton Zürich unterwegs sind, hat die Fischerei- und Jagdverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Strickhof vor einiger Zeit einen kostenlosen SMS-Warndienst installiert. Wer diesen abonniert hat, erhielt am Donnerstagabend eine Nachricht über einen Nutztierriss in Dussnang TG – also in unmittelbarer Nähe zum Tösstal.