Pferde galoppieren auf der Strasse von Oetwil nach Männedorf

Es hörte sich an wie ein schlechter Aprilscherz, war aber keiner: Am Ostermontag galoppierten zwölf Pferde auf der Strasse von Oetwil in Richtung Männedorf. Die Kantonspolizei, die Feuerwehr und auch der Tierrettungsdienst waren im Einsatz, wie «20 Minuten» berichtete.