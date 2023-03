Verkehrseinschränkungen in Wermatswil

An der Pfäffikerstrasse in Wermatswil (Uster) wird die Bushaltestelle «Ledi» hindernisfrei ausgebaut. Zusätzlich soll das bestehende Trottoir bis zum Chatzenschwanzweg erweitert werden.



In diesem Zusammenhang wird auch die Fahrbahn instand gesetzt, sowie die Strassenbeleuchtung den neuen Gegebenheiten angepasst. Das schreibt das Tiefbauamt des Kantons in einer Medienmitteilung.