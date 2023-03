Bauarbeiten auf der Tösstalstrasse zwischen Wila und Au

Die 1,6 km lange Kantonsstrasse zwischen Wila und dem Bahnübergang Talau ist in einem schadhaften Zustand. Das kantonale Tiefbauamt erneuert deshalb sämtliche Belagsschichten, wie die Baudirektion mitteilt.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 27. März, und dauern bis am 18. August. Die Arbeiten erfolgen in Etappen.