Wetziker wird vermisst

Ein Wetziker wird seit Mittwoch, den 15.3.2023, vermisst. Dies teilt die Kantonspolizei in einer Mitteilung mit. Es handelt sich dabei um den 78-Jährigen Jürg Pfund.

Der Mann verliess seinen Wohnort in Wetzikon am Mittwochnachmittag zwischen 17 und 17.15 Uhr zu Fuss in unbekannte Richtung.

Der Vermisste ist 179 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat einen weissen Haarkranz. Er dürfte eine beige Jacke und ein Baseballcap tragen. Weitere Angaben zur Kleidung sind nicht bekannt.

Jürg Pfund ist dement. Die Kantonspolizei bittet um ein schonendes Anhalten.