Freispruch für Ustermer Filmproduzenten nach Schiessunfall

Am Vormittag musste sich der Ustermer Filmproduzent und Zahnarzt Peter Organ vor dem Kreisgericht See-Gaster in Uznach verantworten. Grund war ein Schiessunfall am Set einer Produktion im Jahr 2020 in Jona. Dabei waren damals im Lokal «Boomerang» drei Personen zum Teil mittelschwer verletzt worden.



Doch der Richter sprach Peter Organ im wichtigsten Anklagepunkt frei. Demnach habe er sich keiner Körperverletzung mit einer Waffe schuldig gemacht. Allerdings kassierte der 47-jährige Angeklagte einen Schuldspruch wegen mehrfacher Vergehen gegen das Waffengesetz.