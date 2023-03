Bereits am Montag öffnet wieder erstes Geschäft

Während die Ermittlungen im Zuge der vermutlichen Brandstiftung in vollem Gange sind, stehen die Aufräum- und Reparaturarbeiten zum Teil bereits kurz vor dem Abschluss. Laut Günter Heuberger, dem Geschäftsführer der Siska Immobilien AG (Verwaltung des Uschter 77) werden schon in Kürze einzelne Läden etappenweise wieder öffnen. Den Anfang werde dabei am Montag die Aldi-Filiale machen.