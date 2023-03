Feuerwehr löscht Brand in Garage

Zu einem kleinen Brand an der Bogenackerstrasse in Tann musste am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr ausrücken. Wie die Polizei auf Anfrage sagte, war in einer Garage eines Doppeleinfamilenhauses ein kleineres Feuer ausgebrochen. Dieses habe jedoch schnell gelöscht werden können. Wieso es gebrannt hat, weiss man noch nicht, der Sachschaden soll sich im Rahmen halten.