Frau bei Streit im Grüt schwer verletzt

Gegen 10.45 Uhr kam es am Mittwoch in einem Wohnquartier im Grüt bei Gossau zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Schweizern, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Dabei wurde eine 30-jährige Frau mit einem scharfen Gegenstand so schwer verletzt, dass sie mit der Rega in ein Spital geflogen werden musste. Ein 59-jähriger Mann wurde mit Verletzungen von der Ambulanz ebenfalls in ein Spital gefahren.