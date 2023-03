Auffahrunfall bei Dürnten strapaziert Nerven der Pendler

Kurz nach 7 Uhr ist es auf der A15 bei Dürnten zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Während der Unfallaufnahme war laut Kapo Zürich eine Fahrbahn in Richtung Hinwil blockiert. Der Verkehr sei über die Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeführt worden.



Bei dem Unfall habe es keine Verletzen gegeben, Allerdings sei eine Person vor Ort von der Sanität untersucht worden, so Kapo-Mediensprecher Alexander Renner.



Zur Höhe des Sachschadens könne man noch keine Angaben machen. Ebenso unklar sei derzeit die Unfallursache.