Vollsperrung der Usterstrasse in Esslingen

Seit Mai 2022 wird an der Usterstrasse in Esslingen gebaut. Dabei werden im Abschnitt zwischen dem Kreisel Oetwilerstrassse und der Einfahrt zur Forchautostrasse A52 das Werkleitungs- und Entwässerungsnetz, die Bushaltestellen sowie die Strassenbeläge erneuert.

In jüngster Vergangenheit mussten die Autofahrer auf der Durchgangsstrecke zwischen Oetwil am See und Mönchaltorf deshalb bereits Sperrungen und Einschränkungen erdulden. Nun erfolgen die abschliessenden Arbeiten, die im März weitere Vollsperrungen mit sich bringen.