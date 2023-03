Die Bewohner können für sechs Wochen nicht in ihre Wohnung

Auf der Wiese liegen Schutt und Asche, die Luft riecht nach Rauch und auch im Treppenhaus sind Russspuren deutlich zu erkennen. Im obersten Stock an der Tannstrasse in Wetzikon loderte am Samstag das Feuer.

Es ist die Wohnung eines Pärchens. Es packt an diesem Montagmittag während eines Besuchs vor Ort gerade seine Koffer. Namentlich genannt werden möchten die beiden nicht. Der Brandherd war ein Balkon im obersten Stock.