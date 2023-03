Teile von Wetziker Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

In Wetzikon brannte am Samstagnachmittag, 4. März, ein Balkon. Kurz vor 14 Uhr wurde Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich arlarmiert. Die sofort ausgerückten Löschkräfte brachten den Brand, welcher auf dem Balkon der obersten Wohnung ausgebrochen und anschliessend auf das Dach übergegriffen hatte, rasch unter Kontrolle. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Sämtliche Bewohner konnten die Liegenschaft rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt.