Einfamilienhaus in Fehraltorf stand in Flammen

Am Sonntagabend kurz nach 22.15 Uhr ist es in in Fehraltorf zu einem Brand gekommen. Nachdem die Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung entgegengenommen hatte, wurden unvermittelt Einsatzkräfte vor Ort geschickt. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich hervor.