Fünf Männer in Tann verhaftet

Gegen zwei Uhr kam es in der Nacht auf Samstag in einer Privatwohnung in Tann zu einem Gewaltdelikt zwischen mehreren Männern. Zwei Männer sind dabei verletzt worden und mussten in Spitäler gebracht werden.

Einer davon war schwerverletzt und wurde von der Rega mit einem Rettungshelikopter abtransportiert. Neben der Rega standen die Rettungsdienste Regio 144 und Spital Uster mit je einem Rettungswagen im Einsatz, steht in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei.