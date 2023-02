Vermisste Katze im Wald gefunden – in eine Box gesperrt

Eine seit Oktober 2022 in Kyburg vermisste Katze wurde dank einer aufmerksamen Spaziergängerin am vergangenen Mittwoch wieder aufgefunden. Doch der Fund war erschütternd: Die Katze wurde – in eine Stoffbox eingeschlossen – im Wald auf einem Jägerhochsitz zurückgelassen.

Da die Katze «gechipt» war, konnte die Stadtpolizei Illnau-Effretikon den Besitzer ausfindig machen und ihm die Katze zurückgeben.