Wetziker Autofahrer halten sich an die Geschwindigkeit

Die Stadtpolizei Wetzikon führe regelmässig innerorts Geschwindigkeitsmessungen bei Fahrzeugen durch. Die letzte Kontrolle war am 11. Januar 2023 während rund zwei Stunden in Ettenhausen an der Ringwilerstrasse. Von den gemessenen 84 Fahrzeugen fuhren lediglich zwei Fahrzeuglenkende über der gültigen Geschwindigkeit von 50 km/h. Dies teilt die Stadt in einer Medienmitteilung mit.