57-Jähriger im Liebeswahn stalkte 19-Jährige

Was ist bloss los mit dem heute 57-jährigen Beschuldigten? Diese Frage stellt sich unwillkürlich, wer die Vorgeschichte der Gerichtsverhandlung in Pfäffikon kennt.

Der Mann will sich im Mai 2021, als er eine 19-jährige Lernende in einem Shop in Effretikon erstmals erblickte, unsterblich in sie verliebt haben. Sie zeigte keinerlei Interesse an dem bereits etwas in die Jahre gekommenen Herrn. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, die junge Frau wiederholt im Shop aufzusuchen.