Lastwagen kracht in Ustermer Bahnschranken

Zu einem folgenschweren Zwischenfall ist es am frühen Freitagabend in Uster gekommen. Dabei streifte gegen 17 Uhr ein Lastwagen die Barriere an der Winterthurerstrasse und beschädigte diese. Passanten, die den Zwischenfall beobachtet hatten, verständigten daraufhin die Polizei.

Ohne anzuhalten, entfernte sich der Fahrer jedoch vom Unfallort, bevor ein Streifenwagen der Stadtpolizei Uster beim Unfallort eintraf, sagte Kapo-Mediensprecher Marc Besson.