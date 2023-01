Fahrzeugbrand in Rüti

Am späten Donnerstagvormittag ist vor dem Gemeindehaus in Rüti ein Auto in Brand geraten. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr durch eine Verkehrsgruppe geregelt. Neben der Feuerwehr Rüti waren auch die Kapo Zürich und die Kommunalpolizei Rüti mit je einer Streife vor Ort.

Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist nicht bekannt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Personen kamen keine zu Schaden.