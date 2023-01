18-Jähriger baut nach bestandener Fahrprüfung Unfall in Volketswil

In Volketswil kam es am Freitagabend zu einem Autounfall. Gegen 21.40 Uhr war ein 18-Jähriger Autofahrer auf der Greifenseestrasse unterwegs. Nachdem er den «Milandiakreisel» passiert hatte, setzte er seine Fahrt in Richtung Greifensee fort. Aus zurzeit nicht bekannten Gründen verlor er danach die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Das geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei hervor.