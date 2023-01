Defekte Weiche führt zu Zugausfällen und Verspätungen

Seit dem frühen Mittwochmorgen ist der Bahnverkehr in Dietlikon beeinträchtigt, wie die SBB am Mittwoch auf ihrer Website schreiben. Von der Störung betroffen sind noch die Linien S 11 und S 19, am Morgen kam es ebenfalls zu Einschränkungen auf den Linien S 20 und S 23. Es kam zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen, auch weiterhin müssen Reisende mit Einschränkungen rechnen.