Akku-Brand verwüstet Fachhochschul-Gebäude in Rapperswil

Keinen guten Ausgang hat ein Labor-Versuch auf dem Campus der Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil genommen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, versuchten am Donnerstag zwei Mitarbeitende der Fachhochschule einen geladenen Akku in ein Raupenfahrzeug einzusetzen. Dabei geriet der Akku in Brand.

Die beiden Mitarbeitenden lösten daraufhin den Feueralarm aus und verliessen den Raum. Alle weiteren Personen im Gebäude mussten ebenfalls ins Freie.