In Hinwil heulte stundenlang ein Alarm

In der Nacht auf Samstag schlug plötzlich die Alarmanlage der Autogarage Pneu Egger in Hinwil an. Gegen 4 Uhr morgens rückte deswegen die Kantonspolizei Zürich zum besagten Ort aus.

Wie Alexander Renner von der Medienstelle der Polizei auf Anfrage berichtet, untersuchten die ausgerückten Beamten das Gebäude sogleich auf Einbruchspuren – und fanden nichts. Der Alarm schrillte jedoch unbeirrt weiter.