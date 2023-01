Scheunendach fängt Feuer

Am Sonntagabend ist auf dem Birchhof in Hadlikon ein Feuer auf einem Scheunendach ausgebrochen. Eine Silofräse war in Brand geraten. Zum Glück hatte ein Nachbar das rechtzeitig bemerkt und daraufhin die Feuerweht alarmiert.

Diese rückte mit 30 Einsatzkräften zur Brandstelle aus. «Bereits nach kurzer Zeit hatten wir das Feuer unter Kontrolle», sagt Thomas Stübi. Laut dem Kommandanten der Feuerwehr Hinwil sei keine nachfolgende Brandwache notwendig gewesen.