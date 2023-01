Grossbrand in Dübendorf zerstört das Zuhause von 50 Personen

In Dübendorf kam es in der Silvesternacht zu einem Grossbrand in einem Wohnhaus an der Gärtnerstrasse in Dübendorf. Rund 60 Angehörige der Feuerwehr Dübendorf-Wangen-Brüttisellen und der Stützpunktfeuerwehr Wallisellen standen bis über den Jahreswechsel hinaus im Einsatz. Dies postet die Feuerwehr Dübendorf auf Facebook.