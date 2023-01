Bombenalarm am Bahnhof Rapperswil löst Grossermittlungen aus

Am Bahnhof Rapperswil werde eine Bombe gezündet. Diese Meldung erreichte die Kantonspolizei St.Gallen am Silvesterabend. Sofort seien verschiedenste Ermittlungen und Vorkerungen getroffen worden, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

So wurde etwa der Besitzer der Natelnummer ausfindig gemacht, der den Bombenalarm abgesetzt hatte. «Es zeigte sich, dass seine Natelnummer für diesen Scherz missbräuchlich verwendet wurde», schreibt die Kapo St.Gallen.