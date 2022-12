100 Liter Heizöl beinahe in den Pfäffikersee gelaufen

Die Bilder lassen Schlimmes befürchten: Mitte Dezember sind 100 Liter Heizöl auf die Oberhittnauerstrasse in Pfäffikon ausgelaufen und dort via Kanalisation in den Furtbach gelangt. Das schreibt die Feuerwehr Pfäffikon zu den Fotos, die sie vor wenigen Tagen in den Sozialen Medien geposted hat.