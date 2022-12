Neonazis feierten in Rütner Pfadiheim – Staatsanwaltschaft ermittelt

Sie spielten laute Musik und skandierten rechtsextreme Parolen: Im vergangenen Juni trafen sich über 50 Neonazis in einem Pfadiheim in Rüti. Es war eine der ersten grösseren Anlässe von Rechtsextremen in der Schweiz seit der Aufhebung der Corona-Massnahmen. Ein Grossteil der Nazis reiste aus Deutschland an.