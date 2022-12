19-Jähriger rast gegen Baum – am Auto entsteht Totalschaden

Am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 05.45 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Schweizer mit einem Personenwagen von Sternenberg auf dem Gemeindegebiet Baumas in Richtung der Kantonsgrenze Thurgau. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, geriet er nach dem Weiler Gfell mutmasslich wegen massiv übersetzter Geschwindigkeit in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus – und kollidierte in der Folge mit einem Baum.