18-Jähriger wird in Zürcher Lokal angeschossen

Am Dienstagabend ist im Zürcher Stadtkreis 11 ein Mann in einem Lokal durch eine Schussabgabe verletzt worden, wie die Stadtpolizei mitteilt. Die über die Notrufzentrale aufgebotenen Polizisten und Polizistinnen trafen im Gebäude auf den 18-jährigen Schweizer, der am Bein verletzt war. Die Sanität von Schutz & Rettung Zürich brachte ihn in ein Spital.