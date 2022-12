Polizei hat neue Erkenntnisse zum Tod des 5-Jährigen

Nach dem tragischen Vorfall am Escher-Wyss-Platz habe die polizeiliche Ermittlung zu einem Lastwagen und zwei Personenwagen geführt, teilte die Stadtpolizei am Donnerstagnachmittag mit. Die Fahrzeuglenker seien befragt worden, nun werde deren mögliche Verwicklung in den Unfall vertieft geprüft, heisst es weiter.