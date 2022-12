Getöteter Knabe: Ist es ein Fall von Fahrerflucht?

Ein tragischer Vorfall drei Tage vor Weihnachten beschäftigt viele Menschen in Zürich. Am Mittwochmorgen wurde ein Knabe an einer Kreuzung mitten in der Stadt leblos aufgefunden. Wie er zu Tode kam, war zunächst unklar. Einen medizinischen Notfall schliesst die Stadtpolizei inzwischen aus. «Es war ein Verkehrsunfall», sagt Judith Hödl von der Stadtpolizei Zürich.