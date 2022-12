Löscharbeiten noch im Gang – Kapo vermutet Millionenschaden

Der Kindergarten an der Schützenstrasse brennt seit 5 Uhr morgens. In der Umgebung vom Bahnhof riecht es verbrannt. Die Kapo rechnet damit, dass die Einsatzkräfte den ganzen Tag vor Ort sein müssen – immer wieder würden einzelne Brandherde aufflammen und müssten gelöscht werden, sagt Kapo-Sprecher Alexander Renner am Nachmittag auf Anfrage.

Er rechnet mit einem Sachschaden von über einer Million Franken. Das Gebäude sei nicht mehr benutzbar, schreibt die Kapo in einer Medienmitteilung. Die Brandursache ist nach wie vor nicht bekannt.