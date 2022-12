Einbruch in Wohnung in Rapperswil-Jona

Am Samstag ist eine unbekannte Täterschaft in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rotenrainstrasse in Rapperswil-Jona eingebrochen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Sie verschaffte sich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20 Uhr über eine Tür gewaltsam Zutritt zur Wohnung und durchsuchte diese.

Mit Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken flüchtete die Täterschaft. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Franken. (mae)