Zürcher Obergericht verurteilt Oberländer wegen Drogenhandels

Weder Kokain, noch Heroin, noch Marihuana. Der Beschuldigte, der sich am Dienstag am Obergericht gegen ein erstinstanzliches Urteil wehrte, soll sich im Handel von Kratom betätigt haben. Das sind Blätter, die vor allem gekaut oder als Tee getrunken werden, es gibt das Kraut aber auch in Pulverform.