Siebenfacher Einbruch in Rapperswil

Zwischen Samstagnachmittag, 3. Dezember, und Montagmorgen, 5. Dezember, ist es an der Engelhölzlistrasse in Rapperswil-Jona, gleich bei der Autobahnausfahrt Rapperswil, zu insgesamt sieben Einbrüchen in Geschäftsräume gekommen. Auch an der nahegelegenen Rütistrasse wurde ein Einbruchversuch in ein Geschäft verübt, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.